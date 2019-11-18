В Алматы жестоко избит клоун "Кроха" В одном из студенческих общежитий Алматы избит клоун Самат Рамазанов, больше известный под псевдонимом Кроха. Мужчина страдает редким генетическим заболеванием и бесплатно выступает в клиниках перед онкобольными детьми. Вчера между ним и еще одним студентом произошел конфликт. По некоторым данным, Самат Рамазанов закрывал окно в комнате, в то время, как его сосед просил оставить форточку открытой. Обидчиком известного клоуна стал 18-летний студент, который занимается боксом. Сейчас Самат Рамазанов находится в больнице. Новости, комментариев: 0 18-11-2019, 18:06 в Программы

