Глава МВД устроил разнос руководителям департаментов полиции

Министр внутренних дел устроил разнос руководителям департаментов полиции. Ерлан Тургумбаев указал на серьезные недостатки и упущения в работе ряда региональных департаментов по обеспечению безопасности детей. Кроме того, министр отметил рост преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе против половой неприкосновенности. Ряд руководителей был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.



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Начальник Департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев предупрежден о неполном служебном соответствии. Начальнику ДП Актюбинской области Атыгаю Арыстанову объявлен строгий выговор. Начальнику ДП Алматинской области Мурату Урумханову также был объявлен строгий выговор. От занимаемой должности освобожден начальник УП города Тараз Мадимаров. Кроме того, из органов внутренних дел уволен школьный инспектор и наказаны руководители служб управления полиции г.Тараз, где в школьном туалете изнасиловали ребенка.