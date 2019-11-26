Акциз стоимости бензина планируют увеличить в РК Акциз стоимости бензина власти планируют увеличить в два раза, до 18 тенге. Сейчас литр горючего стоит 150 тенге за литр, возможно будет стоить 160 тенге. Проект постановления направлен на согласование с госорганами. Предполагаемая дата введения новых цен на акцизы - с 1 января 2020 года. Директор департамента налоговой и таможенной политики Азамат Амрин говорит, что нововведение не окажет прямого влияния на цену для конечного потребителя. Новости, комментариев: 0 26-11-2019, 12:33 в Программы

