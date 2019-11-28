В Уральске освободили заложницу

Без жертв и тяжких последствий завершилась операция по освобождению женщины-нотариуса, которую взял в заложники бывший муж в Уральске. Силовики не применяли огнестрельного оружия и специальных средств. После длительных переговоров мужчина выпустил жену и был сразу задержан сотрудниками спецназа, - сообщает агентство Тенгриньюс. У заложницы имеется ножевое ранение в ногу.

Ранее сообщалось, что полицией был оцеплен район, эвакуированы жильцы дома и находящиеся возле здания люди, которых разместили в здании близлежащей средней школы, где был развернут пункт обогрева. Начато досудебное расследование по статье 261 УК РК (захват заложника).





