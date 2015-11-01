Ольга Рыпакова получила олимпийскую медаль спустя 11 лет Международный олимпийский комитет присудил Ольге Рыпаковой серебряную медаль Олимпиады-2008. Торжественное событие прошло в рамках Национальной спортивной премии "Altyn Samǵaý-2019". Медаль была присуждена после перепроверки допинг-проб участников игр 2008 года. Соперницы казахстанской атлетки, обманом занявшие более высокие места, были дисквалифицированы. Напомним, золотая медаль соревнований по праву осталась у спортсменки из Камеруна Франсуаза Этон.



Новости, комментариев: 0 Вчера, 10:34 в Программы

