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Назначен новый аким Тараза

Назначен новый аким Тараза. Им стал Айтказы Карабалаев. Напомню, что его предшественник Кайрат Досаев, был уволен распоряжением президента, из-за инцидента в местной школе, где 12 летнюю девочку изнасиловали в туалете прямо во время уроков. Тогда же акиму области было объявлено замечание. По данным агентства Tengrinews, новый градоначальник ранее был заместителем акима Тараза, директором агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей. Также Айт-казы Кара-балаев пишет стихи и песни. Некоторые из них он посвятил Нурсултану Назарбаеву.

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