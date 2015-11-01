Назначен новый аким Тараза Назначен новый аким Тараза. Им стал Айтказы Карабалаев. Напомню, что его предшественник Кайрат Досаев, был уволен распоряжением президента, из-за инцидента в местной школе, где 12 летнюю девочку изнасиловали в туалете прямо во время уроков. Тогда же акиму области было объявлено замечание. По данным агентства Tengrinews, новый градоначальник ранее был заместителем акима Тараза, директором агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей. Также Айт-казы Кара-балаев пишет стихи и песни. Некоторые из них он посвятил Нурсултану Назарбаеву. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 17:06 в Программы

