Эвакуация жителей многоэтажки в Алгабасе не требуется Эвакуация жителей накренившейся многоэтажки в Алгабасе не требуется. Такое заключение сделали специалисты. По словам руководителя Управлениякомфортной городской среды Алматы Куандыка Айтмагамбетова, отклонение составляетоколо одного сантиметра, что не является критичным. По его словам, спровоцировать крен мог протекающий пожарный гидрант (сообщение о котором поступило в сентябре, а устранили проблему лишь 7 декабря). Завтра специалисты возьмут пробы грунта, чтобы понять, что происходит с фундаментом. Сообщает агентство Tengrinews.kz Новости, комментариев: 0 11-12-2019, 16:27 в Программы

