В столице разыскивается экс-зам.акима Канат Султанбеков

В столице разыскивается бывший заместитель акима Канат Султанбеков.Следствие считает, что чиновник организовал преступную схему по хищению денег, выделенных на строительство легко-рельсового транспорта. При этом в сговор с экс-зам.акима входили пять бывших сотрудников акимата города Нур-Султана и шесть руководителей подрядных организаций, из них пятеро уже задержаны. Три человека объявлены в международный розыск.