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Генпрокуратура призвала не участвовать в незаконных митингах

 

Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных митингах. Провокационные призывы приходят из-за рубежа. Несмотря на разъяснения и меры административного воздействия, отдельные лица продолжают через социальные сети призывать население к участию в незаконных пикетах в предстоящие праздники. Об этом заявил Булат Дембаев, заместитель генерального прокурора РК. Он напомнил, что за участие в запрещенных акциях в стране предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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