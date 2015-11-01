Генпрокуратура призвала не участвовать в незаконных митингах Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных митингах. Провокационные призывы приходят из-за рубежа. Несмотря на разъяснения и меры административного воздействия, отдельные лица продолжают через социальные сети призывать население к участию в незаконных пикетах в предстоящие праздники. Об этом заявил Булат Дембаев, заместитель генерального прокурора РК. Он напомнил, что за участие в запрещенных акциях в стране предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 17:54 в Программы

