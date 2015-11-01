Палата представителей объявила импичмент Трампу Палата представителей конгресса США вечером в среду проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статьям "превышение полномочий" и "воспрепятствование правосудию". Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости. Результаты разделились по партийному признаку, парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента за проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, против - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:08 в Программы

