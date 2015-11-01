В Торонто водитель насмерть сбил студента из Казахстана В канадском городе Торонто водитель насмерть сбил студента из Казахстана. Автомобилист на высокой скорости потерял управление, врезался в автобусную остановку и наехал на троих пешеходов, которые находились на тротуаре. Все они - иностранные студенты технического колледжа. Помимо казахстанца в автокатастрофе погиб гражданин Китая. Как сообщает агентство Тенгриньюс, студенты находились в кампусе во время каникул. Молодые люди остались там из-за большого расстояния до дома. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 21:08 в Программы

