Проблемным ипотечникам уменьшат сумму основного долга Проблемным ипотечникам уменьшат сумму основного долга и предоставят льготные графики погашения задолженности. Однако, решение по каждому заемщику банки будут принимать индивидуально. Нововведения вступят в силу с 1 января. Они затронут ипотечников, ранее рефинансировавших займы по категории "социально уязвимые слои населения". Также новые правила коснутся тех, кто испытывает трудности с обслуживанием займов, и тех, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет долга. Передает агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 13:08 в Программы

