Вынесен приговор по делу об изнасиловании в поезде "Тальго"

Суд Костаная вынес приговор подсудимым по делу об изнасиловании в поезде "Тальго" . Жетес Умбеталиев и Колканат Курманиязов были признаны виновными, их приговорили к пяти годам лишения свободы . Ранее, они получили по 2 года, однако обе стороны остались недовольны и подали апелляционную жалобу в Костанайский областной суд. Напомним, согласно материалам следствия, изнасилование произошло в сентябре прошлого года. Молодая женщина возвращалась с научной конференции из столицы домой в Актобе на поезде "Тальго". По ее словам, ночью, открыв дверь купе своим ключом, проводники по очереди надругались над ней. Свою вину мужчины так и не признали.

