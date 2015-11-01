Самолет авиакомпании Bek Air разбился в Алматы

На борту находилось 98 человек. По последним данным, число погибших при крушении самолета достигло 15 человек, в МВД сообщают о 12 погибших.

Работа авиакомпании Bek Air, чей самолет разбился сегодня в Алматы, приостановлена до выяснения обстоятельств катастрофы. Добавлю, что этот перевозчик является первым в Казахстане лоукостером, он выполняет полеты, в том числе, в Москву и Санкт-Петербург, а также в другие города Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы. Президент также выразил соболезнование родным и близким погибших. Глава государства пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы . По словам чиновника , самолет Дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины . Роман Скляр отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза.