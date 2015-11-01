Семьи погибших при крушении Fokker-100 получат по 13 млн Страховая заплатит по 13 миллионов за смерть пассажиров самолета Fokker-100. Информацию подтвердила компания Amanat, являющейся страховщиком самолета. Там же отметили, что пассажиры, получившие увечье, травму или иное повреждение, получат выплаты до 530 200 тенге. Если в результате крушения самолета, пассажиру будет установлена инвалидность, будут произведены выплаты от 6 с половиной до 13 млн тенге в зависимости от инвалидности. Передает агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:47 в Программы

