Второй пилот рухнувшего самолета Bek Air пришел в сознание Второй пилот самолета Фоккер-100, который перед Новым годом потерпел крушение в Алматы, пришел в сознание. Его перевели из реанимации в профильное отделение. Мужчина разговаривает и находится в ясном уме. Об этом сообщают в городском Управлении общественного здоровья. Напомню, первый пилот самолета БекЭйр погиб на месте авиакатастрофы. В настоящий момент в больницах Алматы остаются 27 человек, пострадавших во время падения лайнера. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:33 в Программы

