Мальчик, упавший с аттракциона на Кок-Тобе, прооперирован Мальчику, который упал с аттракциона «Рогатка» на горе Кок-Тобе в Алматы, сделали операцию. Сейчас он находится в отделении травматологии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В результате падения с аттракциона ребенок получил перелом четырех поясничных позвонков. Также у него диагностированы закрытый перелом лодыжек и стопы. Пользователи социальных сетей предполагают, что мальчик сорвался с аттракциона из-за того, что был неправильно закреплён страховочный пояс. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:38 в Программы

