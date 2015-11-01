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Мальчик, упавший с аттракциона на Кок-Тобе, прооперирован
Мальчику, который упал с аттракциона «Рогатка» на горе Кок-Тобе в Алматы, сделали операцию. Сейчас он находится в отделении травматологии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В результате падения с аттракциона ребенок получил перелом четырех поясничных позвонков. Также у него диагностированы закрытый перелом лодыжек и стопы. Пользователи социальных сетей предполагают, что мальчик сорвался с аттракциона  из-за того, что был неправильно закреплён страховочный пояс.  
Вчера, 20:38 в Программы » Новости, комментариев: 0

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