Жомарт Ертаев признал свою вину

Экс-банкир Жомарт Ертаев в ходе главного судебного разбирательства по делу о хищениях в Bank RBK признал свою вину. Он подозревается в организации хищения 144 миллиардов тенге с использованием служебного положения. По данным следствия, преступление было совершено в период с 2011 по 2017 годы. На скамье подсудимых находятся 37 человек. Жомарта Ертаева задержали в ноябре 2018 года в Москве и поместили под стражу. Он также был лишен статуса беженца. Спустя почти месяц после задержания Генпрокуратура России приняла решение о выдаче казахстанского бизнесмена компетентным органам Казахстана.