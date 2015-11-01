Иран нанес ответный удар по США

Иран нанес ракетный удар по военным базам США. Операция носит название «Мученик Сулеймани» — это месть США за убийство генерала, передает иранский телеканал Press TV. В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке. Это подтвердили в Пентагоне. По предварительным сведениям, есть пострадавшие среди иракцев.

В Белый дом, тем временем, прибыли министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео на совещание к президенту Дональду Трампу. Ранее Трамп пригрозил Ирану ударить по 52 целям в случае атак.