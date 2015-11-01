  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
Иран нанес ответный удар по США
Иран нанес ракетный удар по военным базам США. Операция носит название «Мученик Сулеймани» — это месть США за убийство генерала, передает иранский телеканал Press TV. В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке. Это подтвердили в Пентагоне. По предварительным сведениям, есть пострадавшие среди иракцев. В Белый дом, тем временем, прибыли министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео на совещание к президенту Дональду Трампу. Ранее Трамп пригрозил Ирану ударить по 52 целям в случае атак.
Сегодня, 07:41 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*