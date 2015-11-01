Обшивка здания вокзала "Алматы-2" обрушилась на мужчину Мужчина, на которого обрушился фасад здания железнодорожного вокзала «Алматы-2», пришёл в себя. Ему сделали операцию на позвоночнике. Несколько дней пострадавший провел в реанимации в тяжелом состоянии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы рёбер. Напомним, жителя Алматы завалило бетоном, который отвалился с обшивки фасада на ЖД-вокзале. Полиция начала расследование по статье «недоброкачественное строительство». Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:25 в Программы

