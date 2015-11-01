МАК завершил расшифровку самописцев самолета "Бек Эйр" Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку самописцев самолета "Бек Эйр", который потерпел крушение в Алматы в конце прошлого года. Как сообщает агентство Спутник, расшифрованные данные позволят смоделировать полет воздушного судна. Вся информация уже передана в комиссию по расследованию авиакатастрофы. Ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что самолет Фоккер-100 мог упасть из-за обледенения. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:30 в Программы

