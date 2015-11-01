Вулкан проснулся на Филиппинах, есть пострадавшие Двое казахстанцев не могут вылететь из столицы Филиппин из-за извержения вулкана Тааль. В настоящий момент в небе на городом Манилой наблюдается столб пепла высотой один километр. Власти закрыли аэропорт и начали эвакуацию населения. В интервью агентству Тенгриньюс, казахстанцы, находящиеся в Маниле, заявили, что в аэропорту сейчас хаос, плохо работает сотовая связь и интернет. По последним данным казахстанского МИДа, среди пострадавших в результате активности вулкана нет наших соотечественников. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:32 в Программы

