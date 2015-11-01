Правительство России в полном составе подало в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что президент Владимир Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Когда они будут приняты, изменится баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.





А тем временем, Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза Российской Федерации. Этот пост он собирается предложить Дмитрию Медведеву. Предполагается, что бывший премьер будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности. Президент России сказал, что если для ввода этой должности потребуются изменения в закон, он попросит поддержки депутатов.