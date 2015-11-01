Булат Бакауов подозревается в превышении полномочий

Аким Павлодарской области Булат Бакауов подозревается в превышении полномочий. На руководителя региона заведено уголовное дело. Об этом сообщают в КНБ. Остальную информацию силовики в интересах следствия не разглашают. Слухи о том, что аким Павлодарской области был вызван на допрос, появились вчера вечером. На протяжении суток пресс-служба акимата не опровергала и не подтверждала эти новости. Булат Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в 2016 году.