В Алматы произошло землетрясение силой в четыре балла В Алматы произошло землетрясение силой в четыре балла. Подземные толчки ощущались в половине восьмого вечера. Жители высоток говорят, что у них двигалась мебель и тряслись люстры. После землетрясения сейсмологи зафиксировали несколько афтершоков. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Как сообщает агентство Спутник, эпицентр землетрясения располагался на территория Китая в 370-ти километрах от Алматы. Добавим, что жители города почувствовали подземные толчки второй раз за неделю. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:46 в Программы

