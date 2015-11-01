  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
В Алматы произошло землетрясение силой в четыре балла
В Алматы произошло землетрясение силой в четыре балла. Подземные толчки ощущались в половине восьмого вечера. Жители высоток говорят, что у них двигалась мебель и тряслись люстры. После землетрясения сейсмологи зафиксировали несколько афтершоков. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Как сообщает агентство Спутник, эпицентр землетрясения располагался на территория Китая в 370-ти километрах от Алматы. Добавим, что жители города почувствовали подземные толчки второй раз за неделю.
Вчера, 22:46 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*