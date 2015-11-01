Метель в Нур-Султане продолжится еще два дня

Из-за сильного бурана автомобилистов Нур-Султана просят не садиться за руль. Заместитель столичного акима Алтынбек Кайсагалиев заявляет, что это позволит избежать столкновений на дорогах. На улицах сейчас низкая видимость и снегопад. Синоптики Казгидромета говорят, что метель в столице продолжится еще два дня. Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям столицы сократить рабочий день. Людей также просят не выезжать за пределы города.





Между тем, жители Нур-Султана сообщают о задержках автобусов. Общественный транспорт застревает в снегу. Из-за плохой погоды и сложной дорожной ситуации полиция города Нур-Султана просит людей отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. За последние сутки в городе произошло 35 ДТП. К счастью, пострадавших нет.