Казахстанские студенты не могут выехать из Китая из-за коронавируса

Около 100 казахстанских студентов не могут выехать из Китая из-за коронавируса. В трех городах - Ухане, Хуангане и Эчжое — где произошла вспышка инфекции, полностью приостановлено транспортное сообщение - не летают самолеты, не ходят поезда и автобусы. Действуют режим карантина и комендантский час. В интервью телеканалу Хабар 24 казахстанские студенты заявили, что у многих местных жителей началась паника. Еда в супермаркетах есть, однако магазины закрыты. В МИДе говорят, что эвакуация наших соотечественников в настоящий момент не планируется.