В
Казахстане приняли меры защиты от
коронавируса. Правительство
утвердило целых 11 пунктов. Перечислим некоторые из них: поручено
временно
приостановить работу казахстанской
части МЦПС «Хоргос». Далее страна усилит
санитарно-эпидемиологический и
миграционный контроль. Кроме того, будет
установлено постоянное медицинское
наблюдение за всеми кто прибывает из
Китая. Вводятся ограничения на командировки
в КНР. Также приостанавливается действие
режима 72-часового безвизового пребывания
на территории Казахстана для транзитных
пассажиров из Китая.
Полный список мер:
- Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.
- Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания.
- Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.
- Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР.
- Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС «Хоргос».
- Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи.
- Государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
- В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в г.Ухань КНР.
- Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя премьер-министра Б.Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.