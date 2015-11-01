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В Казахстане приняли меры защиты от коронавируса

В Казахстане приняли меры защиты от коронавируса. Правительство утвердило целых 11 пунктов. Перечислим некоторые из них: поручено временно приостановить работу казахстанской части МЦПС «Хоргос». Далее страна усилит санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль. Кроме того, будет установлено постоянное медицинское наблюдение за всеми кто прибывает из Китая. Вводятся ограничения на командировки в КНР. Также приостанавливается действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана для транзитных пассажиров из Китая.

Полный список мер:

 

  1. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.
  2. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания.
  3. Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  4. Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.
  5. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР.
  6. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС «Хоргос».
  7. Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи.
  8. Государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
  9. В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в г.Ухань КНР.
  10. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя премьер-министра Б.Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.



 

Вчера, 16:49 в Программы » Новости, комментариев: 0

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