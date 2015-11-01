Казахстанские турфирмы прекратили продажу путёвок в Китай. Это связано с угрозой заболевания короновирусом. Сегодня на острове Хайнань от этой болезни скончалась 80-летняя женщина. Это первый случай гибели от короновируса на курорте, который пользуется большой популярностью у туристов. За казахстанцами, находящимися на Хайнане, уже вылетел пустой самолет. Он должен доставить на родину несколько сотен наших соотечественников.





А тем временем, власти Алматы в экстренном порядке подготовили в городских больницах специальные палаты для тех, кто возможно заболеет короновирусом. Кроме того, власти усилили контроль в аэропОртах и на железнодорожных вокзалах. Специалисты осматривают пассажиров, прибывающих из стран, где зафиксированы случаи заболевания новым вирусом. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявляет, что все больницы и весь медперсонал готов к приему больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.





Вакцина против коронавируса, скорее всего, будет разработана после того, как эпидемия утихнет, — об этом сказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас главное – больше уделять внимания профилактике. А именно — не есть фрукты и овощи без термической обработки, не покупать мясо на рынках, а также отказаться от поездок в Китай. Тем временем, главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сегодня еще раз заявил, что в настоящее время в больницах республики нет пациентов, у которых подозревают коронавирус.





Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Украине. Об этом сообщает одно из подразделений украинского минздрава. К этой минуте известно, что зафиксирован только общий тип вируса. Точное название штамма, который бы указал на соответствие или несоответствие нашумевшему вирусу из Китая, пока указано не было.