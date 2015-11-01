Казахстанских студентов из Ухани разместят в изолятор

Казахстанских студентов, которых эвакуируют из китайского города Ухань, разместят в изолятор. На карантине наши соотечественники пробудут 14 дней. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин. По его словам, правительство намерено организовать эвакуацию 60-ти человек, проходящих обучение в китайских ВУЗах. За ними отправится специальный борт, студентов будут сопровождать врачи в защитных костюмах. По прибытию в Казахстан, самолет дезинфицируют, - сказал Жандарбек Бекшин.





Казахстанцы, которые недавно вернулись из Китая, должны посетить поликлиники. С такой просьбой к нашим соотечественникам обратился министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, людям необходимо поговорить с врачами и рассказать, есть ли у них какие-нибудь проблемы со здоровьем. Глава минздрава подчеркивает, что речь идет о тех казахстанцах, которые прибыли из Китая в течение последних 14-х дней. Напомню, что инкубационный период нового короновируса — две недели.





В казахстанские больницы с подозрением на ОРВИ госпитализированы еще шесть человек. Все они прилетели из Китая. Об этом заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин. По его словам, госпитализация потребовалась из-за того, что специалисты пока не видят чётких различий между вирусными инфекциями. У всех пациентов взят анализ крови. В течение трех суток будет проводиться детальная диагностика, - передает агентство Тенгриньюс.





Среди госпитализированных казахстанцев — есть семья из пяти человек. Это жители Акмолинской области, которые тоже побывали в Китае, у всех признаки острых респираторных вирусов, у двоих детей высокая температура. У взрослых членов семьи особых признаков заболевания нет, но поскольку они контактировали с больными, их тоже доставили в больницу, - сообщил Жандарбек Бекшин. Медицинские работники, по его словам, продолжают устанавливать граждан, прибывших в Казахстан из Китая после 6 января.





Казахстанский минздрав в срочном порядке закупает три миллиона различных медицинских масок. При этом ведомство подчеркивает, что в больницах и поликлиниках сейчас достаточное количество необходимых лекарственных и защитных средств.





Из-за вспышки коронавируса авиакомпания Эйр Астана приняла решение отменить девять рейсов в Китай. Речь идет о самолетах, вылетающих из Алматы и города Нур-Султана в Пекин и Урумчи. Авиаперевозчик заявляет, что в настоящий момент у этих рейсов низкая коммерческая загрузка. Ранее полёты на курортный остров Хайнань отменила авиакомпания Скат. Вслед за этим казахстанские тур.агентства заявили, что в ближайшие дни вывезут с острова всех наших туристов.





В Японии впервые обнаружили новый коронавирус у человека, который не ездил в Китай. Это водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань. Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. В самом Китае от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли 106 человек, заболели более четырёх с половиной тысяч. Только что стало известно, что короновирус обнаружен у жителя Германии, который также никогда не был в Китае.