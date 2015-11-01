Из-за вспышки короновируса Казахстан усиливает санитарный контроль на границе. Специалисты будут проверять пассажиров, прилетающих в нашу страну не только из Китая, но и из других государств. Об этом заявляет министр здравоохранения Елжан Биртанов. В настоящий момент в больницах Казахстана находится 41 человек, у которых подозревают короновирус. Некоторые пациенты помещены в изолированные блоки. Казахстанцы, которые находятся в Китае, будут возвращены на родину. Для этого планируется запустить специальные чартерные рейсы.





Министр здравоохранения Елжан Биртанов просит казахстанцев воздержаться от посещения стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Помимо Китая это Тайланд, Япония, Сингапур, Малайзия, Южная Корея, США, Франция, Германия, Объединённые Арабские Эмираты, Канада, Италия, Вьетнам, Индия, Непал, Филиппины и Шри-Ланка. Добавлю, что сегодня короновирус был зафиксирован в Великобритании и России. По последним данным, жертвами заболевания в Китае стали уже 213 человек, заражены около 10 тысяч.