Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

На родину доставлены 80 студентов, проходивших обучение в китайских ВУЗах. Сейчас они находятся на карантине, в специальном противоинфекционном корпусе, который располагается в 7 километрах от города Нур-Султана. В Минздраве говорят, что в течение всего карантина с казахстанцами будут контактировать только те медики, у которых есть опыт работы с особо опасными инфекциями.





Вместе со своими гражданами Казахстан эвакуировал из Китая несколько десятков иностранцев. В их числе жители Кыргызстана, Армении и Белорусии. Некоторые из них уже покинули территорию Казахстана и направились домой. Остальные ждут, когда за ними прилетит спецборт.