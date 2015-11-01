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Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя
 
На родину доставлены 80 студентов, проходивших обучение в китайских ВУЗах. Сейчас они находятся на карантине, в  специальном противоинфекционном корпусе, который располагается в 7 километрах от города Нур-Султана. В Минздраве говорят, что в течение всего карантина с казахстанцами будут контактировать только те медики, у которых есть опыт работы с особо опасными инфекциями.

Вместе со своими гражданами Казахстан эвакуировал из Китая несколько десятков иностранцев. В их числе жители Кыргызстана, Армении и Белорусии. Некоторые из них уже покинули территорию Казахстана и направились домой. Остальные ждут, когда за ними прилетит спецборт.
 
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