Штормовое предупреждение объявили в 5 областях

В Нур-Султане и пяти областях объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.





В Нур-Султане 5 февраля ожидается гололед. Юго-западный ветер усилится днем до 15-20 метров в секунду.





5 февраля в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед и низовая метель. Юго-западный ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90 процентов.





5 февраля в Туркестанской области местами ожидается ночью туман, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В частности, в Шымкенте и Туркестане также ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95 процентов.





5 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман. Юго-восточный, южный ветер утром и днем местами усилится до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-100 процентов.





5 февраля в Костанайской области местами ожидается туман, гололед и метель. Юго-западный ветер местами усилится до 15-20 с порывами до 23-28 метров в секунду. В частности, в Костанае ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95 процентов.





5 февраля в Актюбинской области местами сохранится туман, гололед, ночью пройдет низовая метель. Юго-западный и южный ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью также ожидается юго-западный, южный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95 процентов.