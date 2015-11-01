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Алматинскую ТЭЦ-2 переведут с угля на газ
Министерство экологии готовит документы. Разработку документов планируют завершить в апреле этого года, - сказал министр экологии Магзум Мирзагалиев. Напомним, уже больше десяти тысяч жителей Алматы подписали в интернете петицию. Люди просят руководство города в срочном порядке избавить воздух от смога. Ранее Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщил, что в воздухе Алматы в десять раз превышен допустимый уровень диоксида азота, сернистого анги-дрида, углеводорода, оксида углерода и сажи.
Вчера, 20:32 в Программы » Новости, комментариев: 0

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