Алматинскую ТЭЦ-2 переведут с угля на газ

Министерство экологии готовит документы. Разработку документов планируют завершить в апреле этого года, - сказал министр экологии Магзум Мирзагалиев. Напомним, уже больше десяти тысяч жителей Алматы подписали в интернете петицию. Люди просят руководство города в срочном порядке избавить воздух от смога. Ранее Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщил, что в воздухе Алматы в десять раз превышен допустимый уровень диоксида азота, сернистого анги-дрида, углеводорода, оксида углерода и сажи.