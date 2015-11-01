В Жамбылской области назначен новый аким

В Жамбылской области, где недавно вспыхнули массовые беспорядки, назначен новый аким. Руководить регионом будет Бердыбек Сапарбаев. До сегодняшнего дня он был заместителем премьер-министра. У Бердыбека Сапарбаева есть опыт работы акимом. Он уже возглавлял Кызылординскую, Южно-Казахстанскую, Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую области. Кроме того, в течение шести месяцев Бердыбек Сапарбаев был министром труда и социальной защиты населения.





В Кордайском районе, где недавно вспыхнули беспорядки, будет создан Совет аксакалов. На нем старейшины аулов планируют решать бытовые проблемы местных жителей. В ближайшие дни аксакалы соберутся в мечети Сортобе, чтобы закрепить дружбу и договориться о мире. Кроме того, старейшины аулов намерены провести воспитательную работу с молодёжью, - передает агентство Тенгриньюс. Добавлю, что после массовых беспорядков в Кордайском районе возбуждено 25 уголовных дел. Полиция будет расследовать факты убийства, хулиганства и уничтожения имущества.