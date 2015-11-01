Коронавирус угрожает экономике Казахстана Cитуация вокруг коронавируса может отразиться негативно как на экономике КНР, так и на экономике Казахстана. Такое заявление сделал Нурсултан Назарбаева. По его словам, сейчас нельзя сидеть сложа руки. «Нужно быть готовыми ко всему, обеспечить запасы лекарственных препаратов и других необходимых ресурсов», - заявил Елбасы. Он добавил, что вопрос должен быть на контроле. Должны быть предусмотрены контрмеры, в том числе по недопущению негативного влияния внешнего фактора на национальную экономику, - заявил первый президент Казахстана. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:58 в Программы

