На лайнере Diamond Princess четверо казахстанцев

На круизном лайнере Diamond Princess, который закрыт на карантин у берегов Японии из-за коронавируса, находятся четыре казахстанца. Об этом сообщают в Минздраве. Состояние наших соотечественнников удовлетворительное, результаты их анализов станут скоро известны. По последним данным, на круизном лайнере Diamond Princess находятся граждане пятидесяти стран. На карантин изолировано около четырех тысяч человек. Подтверждено 218 случаев коронавируса. Пассажиры лайнера не выходят на берег уже больше недели.