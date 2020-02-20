Известного блогера осудили в Петропавловске

В Петропавловске осуждён известный блогер, который вымогал деньги у местных перевозчиков. Взамен мужчина обещал прекратить критику в их адрес. Свою деятельность блогер развернул в инстаграме. Там он создал сообщество, в котором рассказывал о работе городского общественного транспорта. За отмену публикаций блогер просил с каждого автобуса по двести тенге. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.