В Алматы от липосакции умерла мать 4-х детей. Алматинские полицейские начали расследование по делу о смерти матери четверых детей от липосакции. Женщина делала операцию в клинике "Москва Делюкс". Главным подозреваемым является гражданин России - директор и пластический хирург этой клиники - Роман Алферов. Также на скамье подсудимых двое алматинских медиков - врач-анестезиолог и кардиолог. Если их вина будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы. Они обвиняются в ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Напомню, ранее алматинский судмедэксперт Тахир Халимназаров призвал женщин отказаться от липосакции. За последний год он провел экспертизу тел четырех женщин, умерших после процедуры по удалению жира. Новости, комментариев: 0 Вчера, 12:01 в Программы

