Алматинские полицейские начали расследование по делу о смерти матери четверых детей от липосакции. Женщина делала операцию в клинике "Москва Делюкс". Главным подозреваемым является гражданин России - директор и пластический хирург этой клиники - Роман Алферов. Также на скамье подсудимых двое алматинских медиков - врач-анестезиолог и кардиолог. Если их вина будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы. Они обвиняются в ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Напомню, ранее алматинский судмедэксперт Тахир Халимназаров призвал женщин отказаться от липосакции. За последний год он провел экспертизу тел четырех женщин, умерших после процедуры по удалению жира.