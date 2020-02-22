"Bek Air" судится с владельцем дома после трагедии Хозяин дома, в который врезался Fokker-100 в декабре прошлого года уверен, что компания "Bek Air" хочет обвинить его в смерти 12 человек. Вчера слушание по делу против владельца строения не состоялось. Его отложили на март, так как мужчина еще не нанял адвоката и ему не предоставили переводчика. Ришет Калыбек не говорит по-русски. Он также намерен подать ответный иск на авиаперевозчика "Bek Air". Он будет требовать возмещение морального и материального ущерба, который хозяин дома оценил в 25 миллионов тенге. Новости, комментариев: 0 22-02-2020, 11:24 в Программы

