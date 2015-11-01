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Казахстанских звезд, снявшихся в рекламе ломбардов, обманули
Казахстанские звезды, которые снялись в рекламе ломбардов, тоже остались обманутыми. Они извинились перед казахстанцами и сообщили, что не знали, про работу финансовых пирамид. По словам  вайнера Мейржана Туребаева, у него обманным путем забрали автомобиль. Он уже обратился с заявлением в полицию. А вот певец Айкын тоже попался на удочку, он хотел купить там машину. Актеры Асылхан и Артур Толеповы  вложили в пирамиду 13 миллионов тенге.
Вчера, 11:49 в Программы » Новости, комментариев: 0

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