Казахстанских звезд, снявшихся в рекламе ломбардов, обманули Казахстанские звезды, которые снялись в рекламе ломбардов, тоже остались обманутыми. Они извинились перед казахстанцами и сообщили, что не знали, про работу финансовых пирамид. По словам вайнера Мейржана Туребаева, у него обманным путем забрали автомобиль. Он уже обратился с заявлением в полицию. А вот певец Айкын тоже попался на удочку, он хотел купить там машину. Актеры Асылхан и Артур Толеповы вложили в пирамиду 13 миллионов тенге. Новости, комментариев: 0 Вчера, 11:49 в Программы

