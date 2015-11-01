Директор группы "Кешью" попала в 14-дневный карантин Прилетевшая из Японии директор группы "Кешью" попала в 14-дневный карантин. Об этом сама Назым Баскынбаева сообщила в личном instagram-аккаунте. Она добавила, всех кто находился на борту самолета, посадили в один автобус, забрали паспорта, а затем увезли, как она сама выразилась, в "неизвестном направлении". Этим направлением оказалась инфекционная больница. Оказалось, что на борту с другими пассажирами летели казахстанцы, которые ранее были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess и могли быть потенциальными носителями коронавируса. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 09:09 в Программы

