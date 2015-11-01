Коронавирус проник в еще четыре страны Новый тип пневмонии проник сегодня еще в четыре страны. Это Швейцария, Алжир, Австрия и Хорватия. Большинство заболевших приехали из Италии. Там число жертв от коронавируса увеличилось до десяти граждан. Из-за вспышки инфекции в Италии заболело уже 322 человека. Кроме того, известно, что в Германии инфицировано 18 местных жителей. А в Южной Корее скончались 11 граждан, заболели более тысячи ста человек. По информации агентства "РИА" на сегодняшний день от коронавируса в мире погибло 2 760 граждан, заразились более 81-й тысячи. Большинство стран ужесточили меры для прибывающих из Италии, Китая и Южной Кореи. Кроме того, сегодня стало известно, что в китайском городе Ухане около двухсот человек, которые вылечились от коронавируса вновь заболели. Ранее были выявлены единичные случаи повторного заражения. Всех выздоровевших пациентов теперь отправляют в специальные центры на дополнительный 14-дневный карантин. Они все еще могут быть носителями вируса и заразить окружающих, считают китайские врачи. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:37 в Программы

