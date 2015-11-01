В Шымкенте задержан директор филиала "ESTATE Ломбард". Это произошло после того, как в полицию поступила коллективная жалоба от местных жителей. Против регионального руководителя организации заведено дело по статье «Создание и управление финансовой пирамидой». Ранее в казахстанских городах прошли массовые аресты директоров ломбарда «Гарант 24».





Жертвами ломбарда «Гарант 24» стали казахстанские актёры Асылхан и Артур Толепов. Знаменитые братья вложили в организацию 15 миллионов тенге, для этого продав свою машину. Артисты планировали получить 20 миллионов, - заявляет их адвокат. Ранее следователи МВД заявили, что все артисты и блогеры, рекламировавшие услуги ломбарда, будут вызваны на допрос в полицию.