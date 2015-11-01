Саудовская Аравия приостановила выдачу виз казахстанцам Саудовская Аравия приостановила выдачу электронных туристических виз казахстанцам. Под временное ограничение также попали Китай, Япония, Сингапур, Южная Корея, Малайзия и Италия. В этих странах зафиксировано много случаев заражения пневмонией нового типа. Те граждане, которые получили визы ранее, не смогут пока ими воспользоваться. Такие меры приняты в целях предотвращения распространения коронавируса. Почему в данном списке оказался и Казахстан, пока неизвестно. В министерстве здравоохранения нашей страны говорят, что в Казахстане коронавируса нет. Ранее власти Саудовской Аравии в связи с эпидемией коронавируса временно приостановили въезд в страну, с целью паломничества в Мекку и посещения Мечети Пророка в Медине.

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