Эпидемия коронавируса не закончится летом, уверены в ВОЗ Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество не надеяться, что эпидемия коронавируса закончится летом. Для этого нет никаких оснований, считают в организации и говорят, что нужно бороться с вирусом сейчас. Напомню накануне генеральный директор ВОЗ заявил, что эпидемия коронавируса представляет угрозу для каждой страны. Тедрос Гебреисус также сказал, что насколько смертоносным будет эта инфекция, зависит не только от самого вируса, но и от того, как люди на него реагируют, и призвал также бороться со страхом заражения. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:35 в Программы

