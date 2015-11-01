Владимиру Путину предложили баллотироваться в президенты Владимиру Путину предложили еще раз баллотироваться в президенты. Госдума приняла поправку депутата от Единой России Валентины Терешковой, которая даст Путину возможность вновь участвовать в президентских выборах через четыре года. Сам российский лидер сказал, что такую норму должен рассмотреть Конституционный суд. В то же время глава России высказался против того, чтобы убрать из Конституции какие-либо ограничения на президентские сроки. Добавлю, что оппозиция не согласна с такими изменениями. Вчера прошли одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Кроме того, в мэрию уже поданы уведомления о трех митингах. Два из них заявлены на 21 марта, еще один на 22-е.

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