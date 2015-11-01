ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Казахстанские власти пока не намерены отменять массовые гуляния по случаю Наурыза. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства культуры и спорта Нурлан Капешов. Впрочем, если на территории Казахстана будет обнаружен короновирус, ведомство пересмотрит свои планы. По последним данным, только в одном городе Алматы на карантине находятся почти пятьсот человек, которые прибыли в страну из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии.