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Предпринимателей будут штрафовать за повышение цен

Казахстанских предпринимателей будут штрафовать за необоснованное повышение цен на продукты. Об этом сообщают в министерстве торговли и интеграции.  Кроме того, казахстанцев просят информировать о высокой стоимости продовольствия. И звонить на горячую линию в Нурсултане по номеру: 74−96−71. Накануне руководители алматинских супермаркетов заявили, что запасов  хватит на всех. Они призвали граждан совершать покупки в привычном режиме, не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж. Он возник после того, как власти объявили об усилении мер по борьбе с коронавирусом.

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