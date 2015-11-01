Предпринимателей будут штрафовать за повышение цен Казахстанских предпринимателей будут штрафовать за необоснованное повышение цен на продукты. Об этом сообщают в министерстве торговли и интеграции. Кроме того, казахстанцев просят информировать о высокой стоимости продовольствия. И звонить на горячую линию в Нурсултане по номеру: 74−96−71. Накануне руководители алматинских супермаркетов заявили, что запасов хватит на всех. Они призвали граждан совершать покупки в привычном режиме, не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж. Он возник после того, как власти объявили об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:07 в Программы

