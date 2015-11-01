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Тренер лондонского "Арсенала" заразился коронавирусом

Коронавирусом заразился главный тренер лондонского "Арсенала"Анализы 37-летнего Микеля Артеты, показали положительный результат. На карантине теперь будут находиться все игроки и тренерский штаб клуба.  Теперь «Арсенал" пропустит несколько матчей чемпионата Англии. Кроме того в изоляцию попал и португальский футболист КришиАну Роналду. Он контактировал с партнером по клубу ДаниЭле РугАни. Сейчас Роналду находится на домашнем карантине.

Сегодня, 13:56 в Программы » Новости, комментариев: 0

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